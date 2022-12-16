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Четыре трамвайных маршрута задерживаются на севере Москвы

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Четыре трамвайных маршрута задерживаются на севере Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Ленинградское шоссе (дублёр) Карта всех событий

На севере Москвы задерживается отправление четырех трамвайных маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 16 декабря.

По данным Департамента, инцидент произошел в районе Сокол, на Волоколамском шоссе, недалеко от остановки «Гидропроект». Задерживаются трамваи под номерами 6, 15, 23 и 28.

Маршруты следования временно изменены. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» попросил пассажиров быть внимательнее и следить за объявлениями водителей.

Ранее Департамент рассказал москвичам о том, на каких участках дорог стоит ожидать затруднение движения. Повышенная нагрузка связана с обильными снегопадами, прошедшими в четверг, 15 декабря. Ситуация не изменится и в выходные. Автомобилистов призвали быть внимательными на дороге.

Транспорт Москва Трамваи Район Сокол Северный административный округ (САО)
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