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Движение трамваев по Волоколамскому шоссе восстановлено

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Движение трамваев по Волоколамскому шоссе восстановлено
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Волоколамское шоссе (дублёр) Карта всех событий

Движение четырех трамвайных маршрутов по Волоколамскому шоссе на севере Москвы восстановили. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 16 декабря.

— Восстановлено движение трамваев на Волоколамском шоссе, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Ранее стало известно, что в районе остановки «Гидропроект» временно изменены маршруты четырех трамваев № 6, 15, 23 и 28.

Также в департаменте рассказали о том, какие действия предпринимаются для того, чтобы обеспечить стабильную и комфортную работу транспорта даже в условиях снегопада и метели.

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