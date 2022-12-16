Движение трамваев по Волоколамскому шоссе восстановлено

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Волоколамское шоссе (дублёр) Карта всех событий

Движение четырех трамвайных маршрутов по Волоколамскому шоссе на севере Москвы восстановили. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 16 декабря.

— Восстановлено движение трамваев на Волоколамском шоссе, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Ранее стало известно, что в районе остановки «Гидропроект» временно изменены маршруты четырех трамваев № 6, 15, 23 и 28.

Также в департаменте рассказали о том, какие действия предпринимаются для того, чтобы обеспечить стабильную и комфортную работу транспорта даже в условиях снегопада и метели.