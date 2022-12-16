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Андрей Бочкарв сообщил о финальной стадии строительства двух спортивных комплексов с бассейнами в СВАО

Лейла Алиева
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Андрей Бочкарв сообщил о финальной стадии строительства двух спортивных комплексов с бассейнами в СВАО
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, улица Лескова, 25А Карта всех событий

Специалисты завершают строительство сразу двух крупных спортивных объектов с бассейнами. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 16 декабря.

Один из объектов будет предназначен для учащихся Московского среднего специального училища олимпийского резерва № 4 имени А. Я. Гомельского Москомспорта, а второй — для студентов Колледжа по подготовке социальных работников и жителей района Бутырский.

— На обоих объектах, которые находятся в финальной стадии готовности, стартовала комплексная проверка. Специалисты оценят соответствие зданий проектной документации, качество внутренней отделки и работу инженерных систем, — рассказал заммэра.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, на северо-востоке столицы также идет строительство крупного комплекса с бассейном, тренажерным и игровым залами.

Еще шесть физкультурно-оздоровительных комплексов общей площадью около 113 гектаров построят на севере столицы по программе комплексного развития территорий.

Строительство Район Бибирево Андрей Бочкарев Бутырский район
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