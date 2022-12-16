Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Памятник академику Чазову открыли в Москве

Араз Салехов
Город
Памятник академику Чазову открыли в Москве
Фото: ITAR-TASS
Россия, Москва, улица Маршала Тимошенко, 15 Карта всех событий

В столице прошло открытие памятника основателю «кремлевской медицины» — кардиологу Евгению Чазову. Об этом стало известно в пятницу, 16 декабря.

— Символично, что первый памятник академику установлен именно на территории ЦКБ Управления делами президента РФ — больницы, где молодой кардиолог Чазов делал свои первые шаги на пути к большим целям, — сказал на церемонии открытия памятника заместитель управляющего делами — начальник Главного медицинского управления Дмитрий Вербовой.

По его словам, «имя Чазова тесно связано не только с историей ЦКБ, кардиолог по праву считается отцом-основателем всей уникальной «кремлевской медицины», сообщает ТАСС.

В конце ноября памятник легендарному советскому ученому и инженеру Андрею Туполеву открыли в столице в честь 100-летия конструкторского бюро «Туполев». Монумент представляет собой скульптурное изображение Андрея Туполева с чертежом, свернутым в рулон, из бронзы. Он расположен на треугольном постаменте, а на заднем плане — контур уникального сверхзвукового самолета Ту-144.

Президент России Владимир Путин и его кубинский коллега Мигель Диас-Канель 22 ноября приняли участие в торжественной церемонии открытия памятника Фиделю Кастро в Москве. В процессе мероприятия кубинский лидер выразил благодарность российской стороне и скульпторам за создание памятника.

Москва Памятники
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Детские вопросы

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Все обращения будут рассмотрены

Андрей Алексеев
Андрей Алексеев

Создали удобный променад

Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Все мнения
О проекте