Памятник академику Чазову открыли в Москве

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Россия, Москва, улица Маршала Тимошенко, 15 Карта всех событий

В столице прошло открытие памятника основателю «кремлевской медицины» — кардиологу Евгению Чазову. Об этом стало известно в пятницу, 16 декабря.

— Символично, что первый памятник академику установлен именно на территории ЦКБ Управления делами президента РФ — больницы, где молодой кардиолог Чазов делал свои первые шаги на пути к большим целям, — сказал на церемонии открытия памятника заместитель управляющего делами — начальник Главного медицинского управления Дмитрий Вербовой.

По его словам, «имя Чазова тесно связано не только с историей ЦКБ, кардиолог по праву считается отцом-основателем всей уникальной «кремлевской медицины», сообщает ТАСС.

В конце ноября памятник легендарному советскому ученому и инженеру Андрею Туполеву открыли в столице в честь 100-летия конструкторского бюро «Туполев». Монумент представляет собой скульптурное изображение Андрея Туполева с чертежом, свернутым в рулон, из бронзы. Он расположен на треугольном постаменте, а на заднем плане — контур уникального сверхзвукового самолета Ту-144.

Президент России Владимир Путин и его кубинский коллега Мигель Диас-Канель 22 ноября приняли участие в торжественной церемонии открытия памятника Фиделю Кастро в Москве. В процессе мероприятия кубинский лидер выразил благодарность российской стороне и скульпторам за создание памятника.