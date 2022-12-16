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Сбой движения поездов произошел на Сокольнической линии метро из‑за человека на пути

Степан Жирнов
Происшествия
Сбой движения поездов произошел на Сокольнической линии метро из‑за человека на пути
Фото: АГН Москва

На Сокольнической линии московского метро увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 16 декабря.

Из-за падения человека на пути временно приостановлено движение поездов от «Парка Культуры» до станции «Комсомольская», сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». В обратную сторону поезда ходят с увеличенными интервалами.

Как сообщил «Вечерней Москве» источник, знакомый с ситуацией, человек упал на рельсы на станции метро «Красные ворота».

— Пассажир погиб, — резюмировал собеседник «ВМ».

Похожая ситуация произошла на Таганско-Краснопресненской ветке столичного метрополитена в среду, 14 декабря. Из-за падения пассажира на пути останавливалось движение поездов от станции «Октябрьское поле» до «Спартака».

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