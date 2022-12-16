Температура на корабле «Союз МС-22» после аварии поднялась до 50 градусов

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Температура в пристыкованном к Международной космической станции (МКС) российском корабле «Союз МС-22» достигла 50 градусов Цельсия. Об этом стало известно в пятницу, 16 декабря.

Причиной резкого подъема температуры на корабле стала авария в системе охлаждения. Сейчас специалисты госкорпорации «Роскосмос» прилагают все усилия для снижения температуры на корабле.

Однако повышенной температурой последствия аварии могут не ограничиться. Из строя могут выйти приборы корабля, передает со ссылкой на источники РИА Новости.

Накануне сообщалось, что внешняя обшивка корабля «Союз МС-22», пристыкованного к МКС, оказалась повреждена. Экипаж корабля принял решение остановить плановые работы.

В Роскосмосе сообщили, что повреждение обшивки корабля, вероятнее всего, связано с попаданием микрометеорита в радиатор. Специалисты корпорации провели анализ влияния утечки и следят за тепловым балансом.

В октябре сообщалось, что грузовой корабль «Прогресс МС-20» увеличил высоту орбиты точки на 880 метров, что позволило МКС уклониться от летящего в нее мусора. За все время полета станция произвела более 300 корректировок высоты своей орбиты.