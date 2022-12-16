Bloomberg: Нобелевского лауреата по экономике Филипа Дибвига обвинили в домогательствах

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Американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 2022 года Филип Дибвиг столкнулся с обвинениями в сексуальных домогательствах. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщило агентство Bloomberg.

В материале говорится, что в университете Вашингтона в Сент-Луисе уже приступили к проверке по поводу обвинений, с которыми выступила одна из бывших студенток лауреата престижнейшей научной премии в мире. По словам адвоката Дибвига Эндрю Милтенберга, в последние недели экономист был допрошен сотрудниками университета, ответственными за рассмотрение жалоб по соответствующей теме.

Помимо этого, в агентстве также подчеркнули, что университет связался по меньшей мере с тремя бывшими студентками, которые ранее выступали с аналогичными утверждениями.

Автор статьи пишет, что обвинения, предъявленные Дибвигу, охватывают период по меньшей мере в целую декаду и «варьируются от кокетливых сообщений до непрошеных поцелуев и прикосновений».

До этого сообщалось, что звезде популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара» О Ён Су предъявили обвинение в сексуальных домогательствах.