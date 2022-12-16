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МИД РФ решительно осудил покушение на главу Русского дома в ЦАР

Евгений Белоусов
В мире
МИД РФ решительно осудил покушение на главу Русского дома в ЦАР
Фото: МИД РФ

Россия рассчитывает на скорейшую поимку и наказание всех причастных к покушению на главу Русского дома в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрий Сытого. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

— Решительно осуждаем эту преступную акцию, которая явно преследует цель помешать деятельности «Русского дома» в Банги, а в более широком плане – навредить успешному развитию дружественных отношений между двумя нашими странами, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что за все время своей деятельности Русский дом, активно включившись в реализацию программ и проектов ЦАР, доказал свою эффективность и всячески поспособствовал укреплению российско-центральноафриканских связей, говорится на сайте МИД.

Кроме того, по информации РИА Новости, посылку со взрывным устройством главе Русского дома отправили из столицы Того от имени Алекса Севильяно-Мингуэсы.

О покушении на Сытого стало известно в пятницу, 16 декабря. Главу Русского дома срочно госпитализировали. Сейчас ему оказывается неотложная медицинская помощь.

Еще одно покушение было совершено на ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину, ее пытались убить при помощи самодельного взрывного устройства. При взрыве погиб мужчина, а женщина получила ранения.

Центрально-Африканская Республика (ЦАР) Россия МИД РФ
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