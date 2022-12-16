Суд арестовал поджегшего свою жену москвича

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Россия, Москва, Северный административный округ, Хорошёвский район Карта всех событий

Хорошевский районный суд столицы арестовал 50-летнего мужчину, который обвиняется в покушении на свою жену. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 16 декабря, сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина заключен под стражу до 14 февраля 2023 года.

По данным следствия, 13 декабря у москвича начался конфликт с супругой на почве ревности, во время которого он облил женщину горючей жидкостью и поджег. Сейчас выжившая женщина находится в реанимации с ожогами различной степени тяжести.

Самого злоумышленника задержали и возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью».

Похожая история произошла в Подмосковье. Мужчина пришел в гости к знакомой, облил ее, а также все помещение горючей жидкостью и поджег. Помимо хозяйки, в квартире находились две ее подруги. Одна из них в результате происшествия скончалась от полученных травм.