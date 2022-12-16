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ДТП с участием грузовика произошло на Профсоюзной улице

Евгений Белоусов
Происшествия
ДТП с участием грузовика произошло на Профсоюзной улице
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, Профсоюзная улица Карта всех событий

Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на Профсоюзной улице в Москве. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение в сторону области осуществляется по одной полосе из трех. По возможности выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении.

Обстоятельства и детали происшествия, а также информация о пострадавших, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно», пока уточняются.

Еще одно ДТП произошло на юге столицы в четверг, 15 декабря. В 3-м Павелецком проезде иномарка сбила человека на пешеходном переходе, после чего вылетела на тротуар и сбила еще двоих прохожих.

В результате аварии один человек погиб, еще двое пострадали. Водителя задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело. Автомобилист свою вину отрицает.

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