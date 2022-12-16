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Евросоюз ввел санкции против Роскомнадзора

Евгений Белоусов
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Евросоюз ввел санкции против Роскомнадзора
Фото: shutterstock

Евросоюз (ЕС) ввел санкции против Роскомнадзора. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщается в «Официальном журнале ЕС».

Кроме того, под новые санкции Евросоюза попали российские министры культуры, просвещения, науки и образования, а также 40 депутатов Госдумы, 44 члена Совета федерации и 20 членов Конституционного суда России.

Также ЕС ввел санкции против губернаторов Московской, Астраханской, Мурманской, Нижегородской, Тверской, Калужской и Новосибирской областей России, говорится в журнале.

Совет Евросоюза 16 декабря утвердил девятый пакет антироссийских санкций. Принятые ограничительные меры включают в себя отзыв лицензии на вещание телеканалов НТВ, «Россия 1», РЕН ТВ и Первый канал.

Помимо этого, руководство Европейского союза ввело запрет на экспорт в Российскую Федерацию авиационных технологий, в том числе связанных с производством беспилотных летательных аппаратов.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что страны Запада ожидали краха российской экономики в связи с массированным санкционным давлением, однако их ожидания не оправдались.

Евросоюз (ЕС) Санкции Роскомнадзор
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