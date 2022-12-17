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ВГТРК, Национальная медиагруппа и АНО «ТВ Новости» попали под санкции Евросоюза

Юлия Курганова
В мире
ВГТРК, Национальная медиагруппа и АНО «ТВ Новости» попали под санкции Евросоюза
Фото: shutterstock

Учредитель RT Автономная некоммерческая организация «ТВ Новости», медиахолдинг «Национальная Медиа Группа» и Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) попали в списки организаций, против которых Европейский союз ввел санкции в рамках девятого пакета ограничительных мер. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщается в «Официальном журнале ЕС».

Санкции расширены на телеканалы РЕН ТВ, НТВ/НТВ «Мир», «Россия 1» и Первый канал.

В ЕС указали, что АНО «ТВ Новости» является медиаорганизацией, которая связана с российским правительством.

— Через подведомственные СМИ, включая RT, она распространяла пропаганду и дезинформацию, — сказано в мотивационной части санкций.

По этим причинам в Евросоюзе считают организацию «причастной к подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

Примерно на таких же основаниях были включены в санкционные списки ЕС и другие российские медиаорганизации.

Кроме того, персональные санкции ввели и против гендиректора канала RT Алексея Николова, которого также считают причастным к «подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

Евросоюз ввел санкции против актера и режиссера Никиты Михалкова, телеведущего Бориса Корчевникова и певца Григория Лепса. Также под санкции попали политолог Сергей Михеев, писатель и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков.

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