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Евросоюз ввел санкции против Михалкова, Лепса и Корчевникова

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Евросоюз ввел санкции против Михалкова, Лепса и Корчевникова
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Евросоюз (ЕС) ввел санкции против актера и режиссера Никиты Михалкова, телеведущего Бориса Корчевникова и певца Григория Лепса. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщается в «Официальном журнале ЕС».

Кроме них под санкции попали политолог Сергей Михеев, а также писатель и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков. Теперь их активы заморозят на территории Европы. Кроме того, фигурантам санкций запретили поездки в страны Евросоюза, следует из данных журнала.

Также ЕС ввел санкции против Роскомнадзора и губернаторов Московской, Астраханской, Мурманской, Нижегородской, Тверской, Калужской и Новосибирской областей России.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что страны Запада ожидали краха российской экономики в связи с массированным санкционным давлением, однако их ожидания не оправдались.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему Европа не может отказаться от антироссийских санкций. По его словам, европейские страны не суверенны в вопросе введения ограничительных мер.

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