В программе доктора Мясникова назвали неочевидную причину боли в пояснице

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Неочевидную причину боли в пояснице назвала в передаче «О самом главном» с телеведущим доктором Александром Мясниковым врач-гастроэнтеролог, диетолог Алена Поташева. Она сообщила, что это может быть признаком панкреатита.

— Если у человека после употребления спиртного появляется боль в пояснице, то нужно проверить поджелудочную железу, — рассказала медик.

Также она предупредила, что алкоголь влияет на поджелудочную железу намного хуже, чем жирная пища.

Поташева посоветовала во избежание развития панкреатита не голодать перед большими застольями, чтобы во время него не съесть больше жирной пищи. Отличной заменой газированных напитков на праздничном столе гастроэнтеролог назвала ягодные морсы и минеральную воду, а в качестве заправки к салатам вместо майонеза она рекомендовала кокосовое масло.

Опухшие ноги могут указывать на рак мочевого пузыря в запущенной форме. Об этом сообщил уролог Джереми Оутс. По его словам, это заболевание появляется, когда клетки в слизистой оболочке мочевого пузыря начинают бесконтрольно расти и делиться.