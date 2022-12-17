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«Тебя обезобразили»: Боня раскритиковала внешность Шишковой

Полина Долганова
Общество
«Тебя обезобразили»: Боня раскритиковала внешность Шишковой
Фото: Youtube / Angelika Yeskova Stylist

Телеведущая Виктория Боня заявила, что бывшая возлюбленная Тимати модель Алеша Шишкова испортила свою внешность инъекциями.

По словам Бони, у Шишковой «надутый подбородок и тяжелая верхняя губа».

Телеведущая порекомендовала своим подписчицам обратить внимание на лицо Шишковой и не перебарщивать с гиалуроновой кислотой, которая может испортить внешность.

— Алена, напиши мне и скажу тебе, где можно исправить ошибку тех косметологов, которые тебя так обезобразили! — заявила Боня в своем Telegram-канале.

Недавно врач общей практики, заместитель главного врача по лечебной работе Анастасия Жданова рассказала, к каким негативным последствиям могут привести инъекции ботокса. К внешним побочным эффектам от инъекций ботокса относятся сползание и нависание атрофированных мышц лба (птоз), шишки над бровями. Также может возникнуть асимметрия лица или губ.

Не так давно компания AbbVie приостановила поставки в Россию ботокса и филлеров. Кроме того, она пока не будет начинать новых клинических исследований, а также приостанавливает набор участников в текущие испытания в России и на Украине. Как могут повлиять данные изменения на сферу косметологии в РФ, «Вечерняя Москва» узнала у аналитика индустрии красоты Елены Москвичевой.

Знаменитости Косметика внешность Виктория Боня
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