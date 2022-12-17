Голосование, посвященное обновлению раздела «Сувениры», открылось в «Активном гражданине»

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В проекте «Активный гражданин» в субботу, 17 декабря, открылось голосование, посвященное обновлению раздела «Сувениры» на ag-vmeste.ru, где участники опроса решат, какие сувениры хотят увидеть на витрине в следующем году.

Сейчас на сайте представлено 16 категорий поощрений: «Аптеки», «Кафе и рестораны», «Одежда и обувь», «Парки», «Магазины», «Театры», «Благотворительность» и другие. Особое место занимает раздел «Сувениры», в котором представлена продукция электронных проектов столицы.

Горожане могут обменять баллы, полученные за принятие участия в проектах «Активный гражданин», «Город идей», «Электронный дом», «Город заданий», на продукцию с логотипами этих проектов, промокоды на скидки при покупках в магазинах известных торговых сетей, на скидки при оплате счетов в популярных кафе и ресторанах, сертификаты на посещение катков в городских парках и многое другое.

По словам главы ГКУ «Новые технологии управления» Александра Пищенко, в этом году витрина интернет-платформы пополнилась порядка 360 новыми поощрениями, а общее число новинок с прошлого года достигло 616.

Наибольшее число новинок было представлено в категориях «Сувениры» и «Благотворительность». Приобретая поощрения в категории «Благотворительность», пользователи могут жертвовать баллы в адрес благотворительных организаций.

До этого председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко рассказал, что сегодня в столице активным образом развиваются виды благотворительности и цифровые сервисы, которые соединяют неравнодушных людей с теми, кому действительно нужна поддержка.