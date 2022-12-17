Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Голосование, посвященное обновлению раздела «Сувениры», открылось в «Активном гражданине»

Евгений Жуков
Город
Голосование, посвященное обновлению раздела «Сувениры», открылось в «Активном гражданине»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В проекте «Активный гражданин» в субботу, 17 декабря, открылось голосование, посвященное обновлению раздела «Сувениры» на ag-vmeste.ru, где участники опроса решат, какие сувениры хотят увидеть на витрине в следующем году.

Сейчас на сайте представлено 16 категорий поощрений: «Аптеки», «Кафе и рестораны», «Одежда и обувь», «Парки», «Магазины», «Театры», «Благотворительность» и другие. Особое место занимает раздел «Сувениры», в котором представлена продукция электронных проектов столицы.

Горожане могут обменять баллы, полученные за принятие участия в проектах «Активный гражданин», «Город идей», «Электронный дом», «Город заданий», на продукцию с логотипами этих проектов, промокоды на скидки при покупках в магазинах известных торговых сетей, на скидки при оплате счетов в популярных кафе и ресторанах, сертификаты на посещение катков в городских парках и многое другое.

По словам главы ГКУ «Новые технологии управления» Александра Пищенко, в этом году витрина интернет-платформы пополнилась порядка 360 новыми поощрениями, а общее число новинок с прошлого года достигло 616.

Наибольшее число новинок было представлено в категориях «Сувениры» и «Благотворительность». Приобретая поощрения в категории «Благотворительность», пользователи могут жертвовать баллы в адрес благотворительных организаций.

До этого председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко рассказал, что сегодня в столице активным образом развиваются виды благотворительности и цифровые сервисы, которые соединяют неравнодушных людей с теми, кому действительно нужна поддержка.

сувениры Активный гражданин Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Детские вопросы

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Все обращения будут рассмотрены

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Большая, общая история

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Проверка «на вшивость» прошла успешно

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Реквием по защитникам

Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев

Испытываю к уехавшим жалость и грусть

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Потолок мечтаний

Все мнения
О проекте