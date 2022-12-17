Свыше 1,2 тысячи групповых экскурсий провели в павильоне «Макет Москвы»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Более 1,2 тысячи групповых экскурсий прошло в павильоне «Макет Москвы» на Сиреневой аллее в 2022 году. Об этом рассказал глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, объект пользуется большой популярностью у жителей столицы.

Большинство мероприятий, которые прошли в павильоне в 2022 году, были организованы для школьников и учеников московских колледжей, добавил Левкин.

Он рассказал, что в текущем году в составе экскурсионных групп были официальные делегации Госдумы, Совфеда, посольств Узбекистана, Финляндии, Сирии и так далее.

По словам Левкина, самой популярной у гостей стала обзорная экскурсия по макету. Также востребованы были тематические экскурсии в формате видео, среди которых были «Москва театральная», «Москва и кино», «Храмы Москвы», передали на официальном портале мэра столицы.

В последний осенний месяц павильон «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ посетили 33 257 человек. Наибольшее число посещений пришлось на ноябрьские праздники.