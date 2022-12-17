Городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за снегопада в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Службы города продолжают усиленно работать в связи со снегопадом в столице. Прирост снега за выходные может составить около 20 сантиметров. Об этом рассказали в Комплексе городского хозяйства Москвы.

Повсеместно в городе организованы работы по очистке улиц, парковок и дворовых территорий от снега.

Под особым контролем специалистов находятся пешеходные зоны и тротуары, а также подходы к социальным объектам.

По мере выпадения осадков в Москве проводят механизированное подметание улиц и противогололедную обработку.

Водителям рекомендовали быть аккуратнее на дорогах и не нарушать скоростной режим, передали в комплексе.

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До этого в беседе с «Вечерней Москвой» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, до каких пор в столице будет продолжаться снегопад.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что за две недели в Москве выпало более 100 процентов месячной нормы осадков.