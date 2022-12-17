В столичном центре поддержки семей мобилизованных пройдут обучающие тренинги

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Бесплатные мероприятия для родственников мобилизованных москвичей пройдут с 19 декабря в столичном центре поддержки семей, чьи близкие были призваны в рамках частичной мобилизации в Вооруженные силы РФ.

Специалисты помогут горожанам адаптироваться к изменениям, получить новые знания и развить полезные навыки.

В рамках тренингов семьям также будет оказана психологическая поддержка. Кроме того, запланированы занятия по финансовой и цифровой грамотности.

По словам заместителя директора центра Ольги Лотвановой, родственники мобилизованных нуждаются во всесторонней поддержке.

Так, например, для тех, кто испытывает ощущение неопределенности, пройдут тренинги «Как увидеть возможности в сложной ситуации», «Как адаптироваться к изменениям» и другие.

Для тех, кто в настоящее время ищет работу, в центре пройдут мероприятия по эффективному трудоустройству.

Те москвичи, которые хотели бы узнать больше о цифровой грамотности, смогут присоединиться к тренингам по изучению офисных программ (Microsoft Excel и Microsoft Word).

Мероприятия будут проходить регулярно в формате оффлайн, а также дистанционно, передали на официальном сайте мэра столицы.

В преддверии Нового года в Москве начались акции, которые направлены на поддержку участников спецоперации. Так, например, в центрах «Мои документы» проходит акция «Письма для наших героев». Москвичи могут подписать и отправить открытки российским военным.