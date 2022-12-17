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Свиной грипп и женское здоровье: гинеколог Данилова рассказала, чем опасен вирус для беременных

Евгений Жуков

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Общество
Свиной грипп и женское здоровье: гинеколог Данилова рассказала, чем опасен вирус для беременных
Фото: shutterstock

Врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Елена Данилова рассказала в беседе с «Вечерней Москвой», какие опасности таит вирус гриппа для беременных.

По словам эксперта, во время беременности течение гриппа протекает гораздо тяжелее и может оставить серьезные последствия.

В таком случае высока вероятность развития осложнений, в связи с чем беременные, заболевшие гриппом во второй половине срока, нуждаются в квалифицированном лечении в стационаре. Данилова также подчеркнула, что вирус повышает риск преждевременных родов, а также внутриутробной гибели плода и ранней детской смерти.

Новый штамм H1N1, который содержит компоненты вирусов свиного, птичьего и человеческого гриппа, впервые был обнаружен у людей еще 13 лет назад на территории Мексики. В дальнейшем вирус начал распространяться по всему миру, что и привело к пандемии, которая продолжалась до конца лета 2010 года.

Симптомы заражения эти штаммом схожи с симптомам сезонного гриппа, лечится он также. При этом специалист подчеркнула, что эффективным способом профилактики вируса являются ежегодная вакцинация и соблюдение элементарных мер инфекционного контроля, в том числе мытье рук и обработка их антибактериальными средствами.

Противовирусные препараты также могут помочь снизить влияние инфекции, если организм уже подвергся воздействию гриппа. Вакцинация, в свою очередь, по словам Даниловой, рекомендуется всем людям в возрасте от шести месяцев и старше.

Симптомы сезонного гриппа могут отличаться в зависимости от особенностей организма. Однако типичным для вируса становится появления лихорадки с температурой выше 37,8 градуса. Головная боль, мышечные спазмы, общая усталость, кашель и боль в горле также могут появиться при заражении гриппом.

До этого доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, как лечиться от гриппа до прихода врача.

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