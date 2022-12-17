Свыше 21 тысячи новогодних подарков от москвичей отправят на новые территории 18 декабря

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Свыше 21 тысячи новогодних подарков, собранных в рамках благотворительной программы «Москва помогает», в воскресенье, 18 декабря, отправят на новые территории Российской Федерации. Об этом рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова в субботу, 17 декабря.

— Конечно, ждут праздник и дети на новых территориях, и мы сейчас всем городом собираем подарки. У нас в столице открыто 40 точек по приему подарков. Москвичи несут сюда игрушки, сладкие подарки, настольные игры, различный инвентарь, — сообщила она.

Драгунова также добавила, что жители столицы приносят игрушки, сладости и настольные игры. Пункты акции «Москва помогает» будут открыты до 8 января. Драгунова отметила, что сегодня волонтеры приступят к процессу сортировки подарков по коробкам, а уже завтра гостинцы «отправятся ребятам на новые территории».

По словам председателя комитета молодежной политики, планируется три отправки подарков: непосредственно перед Новым годом, перед Рождеством и после завершения акции, 10 января, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что пункты «Москва помогает», которые занимаются сбором новогодних подарков для жителей новых российских территорий и участников спецоперации, открыты во всех районах города.