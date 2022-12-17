Эксперт оценил шансы сборных Марокко и Хорватии в борьбе за третье место на ЧМ-2022

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Футбольный эксперт и тренер Гаджи Гаджиев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что итоги противостояния национальных сборных Марокко и Хорватии на чемпионате мира в Катаре предсказать непросто, поскольку футболисты обеих команд равны в технике.

По словам эксперта, в игре за бронзу многое будет зависеть от психоэмоционального состояния спортсменов, так как «после проигрыша всегда тяжело вступать в бой».

Гаджиев также отметил, что сборная Хорватии даже в матче с Аргентиной продемонстрировала способность к командной слаженной игре. Подобная черта, как заявил футбольный тренер, понадобится хорватам в грядущем противостоянии.

При этом «африканских львов» недаром прозвали марокканской сказкой, потому что подопечные Валида Реграги на мундиале показали феноменальную игру и способность побеждать соперников, среди которых были сильнейшие сборные со звездным составом. В заключение Гаджиев добавил, что реальные шансы стать лучшими в этом году есть у обеих команд.

15 декабря сборная Франции по футболу оказалась сильнее национальной команды Марокко (2:0) во втором полуфинале чемпионата мира в Катаре и пробилась в финал состязаний, где встретится со сборной Аргентины.