Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эксперт оценил шансы сборных Марокко и Хорватии в борьбе за третье место на ЧМ-2022

Рафаэль Залян
Евгений Жуков

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Спорт
Эксперт оценил шансы сборных Марокко и Хорватии в борьбе за третье место на ЧМ-2022
Фото: shutterstock

Футбольный эксперт и тренер Гаджи Гаджиев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что итоги противостояния национальных сборных Марокко и Хорватии на чемпионате мира в Катаре предсказать непросто, поскольку футболисты обеих команд равны в технике.

По словам эксперта, в игре за бронзу многое будет зависеть от психоэмоционального состояния спортсменов, так как «после проигрыша всегда тяжело вступать в бой».

Гаджиев также отметил, что сборная Хорватии даже в матче с Аргентиной продемонстрировала способность к командной слаженной игре. Подобная черта, как заявил футбольный тренер, понадобится хорватам в грядущем противостоянии.

При этом «африканских львов» недаром прозвали марокканской сказкой, потому что подопечные Валида Реграги на мундиале показали феноменальную игру и способность побеждать соперников, среди которых были сильнейшие сборные со звездным составом. В заключение Гаджиев добавил, что реальные шансы стать лучшими в этом году есть у обеих команд.

15 декабря сборная Франции по футболу оказалась сильнее национальной команды Марокко (2:0) во втором полуфинале чемпионата мира в Катаре и пробилась в финал состязаний, где встретится со сборной Аргентины.

Катар Хорватия Чемпионат мира по футболу
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Вячеслав Поставнин
Вячеслав Поставнин

Многим сбежавшим скоро придется вернуться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Любимый поэт Алтынбека

Никита Миронов
Никита Миронов

Олимпийцы второго сорта

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Детские вопросы

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Все обращения будут рассмотрены

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Большая, общая история

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Проверка «на вшивость» прошла успешно

Все мнения
О проекте