Сборная Хорватии победила команду Марокко в матче за бронзу на ЧМ-2022

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Национальная сборная Хорватии со счетом 2:1 победила команду Марокко в матче за третье место на чемпионате мира по футболу в Катаре. Встреча прошла на стадионе «Халифа» в Дохе в субботу, 17 декабря.

Забитыми мячами в составе победителей отметились игроки Йошко Гвардиол и Мислав Оршич. Марокканцы ответили голом Ашрафа Дари. На мундиале 2022 года команды Хорватии и Марокко уже встречались в рамках группового этапа.Тогда игра закончилась нулевым счетом.

Команда Хорватии во второй раз подряд стала призером чемпионата мира. Впервые подопечные тренера Златко Далича дошли до финала на турнире 2018 года в России, где уступили французам. Марокканцы, в свою очередь, стали первой сборной из Африки, которая смогла занять четвертое место на чемпионате мира.

15 декабря сборная Франции по футболу оказалась сильнее национальной команды Марокко (2:0) во втором полуфинале чемпионата мира в Катаре и пробилась в финал состязаний, где встретится со сборной Аргентины.

Первый мяч во встрече был забит уже на пятой минуте. Его автором стал крайний защитник французской команды Тео Эрнандес. Со счетом 1:0 команды ушли на перерыв.