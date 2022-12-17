Московские аэропорты отменили 16 рейсов из-за непогоды

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево 26 рейсов было задержано и еще 16 отменено. Об этом в субботу, 17 декабря, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным на 20:45, во Внукове шесть рейсов задержаны и девять отменены.

По 10 рейсов было задержано в аэропортах Домодедово и Шереметьево, а также там отменили два и пять рейсов соответственно, судя по информации сервиса.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что высота снежного покрова в Москве 16 декабря достигла январских показателей.

По словам эксперта, закончившийся снегопад принес за прошедшие сутки в столицу еще 5 миллиметров осадков (ВДНХ) и увеличил снежный покров до 22 сантиметров.

15 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что за две недели в Москве выпало более 100 процентов месячной нормы осадков.

По его прогнозам, снегопады продолжатся до 9 утра пятницы, 16 декабря, а после рассвета погода «возьмет курс на улучшение». При этом видимость до рассвета ухудшится до четырех километров.