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Михалков прокомментировал попадание в санкционный список Евросоюза

Евгений Жуков
Общество
Михалков прокомментировал попадание в санкционный список Евросоюза
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Глава Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков в субботу, 17 декабря, предположил, что попал под санкции со стороны Евросоюза из-за своих заявлений о возрождающемся нацизме на Украине.

— Я попал под санкции за то, что я у себя на родине, у себя дома, 10 лет последовательно говорил о возрождающемся страшном нацизме в очень любимой мной стране Украине, — заявил Михалков.

Он также добавил, что его включили в новый санкционный список за слова «о зверином бандеровском отношении к людям» на Украине.

Михалков подчеркнул, что решение Брюсселя по введению рестрикций за слова о распространении нацизма являются ярким подтверждением истинности его высказываний.

— Кто может за это подвергнуть санкциям? Тот, кто поддерживает нацизм и фашизм. Когда тебя за это подвергают санкциям, значит, ты все делаешь правильно, — передает слова Михалкова ТАСС.

Евросоюз 16 декабря утвердил очередной перечень антироссийских санкций. Что вошло в новый пакет ограничений и как он повлияет на РФ — в материале «Вечерней Москвы».

Никита Михалков Евросоюз (ЕС) Санкции Россия
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