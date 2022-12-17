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Три полосы движения перекрыто на МКАД из-за ДТП

Евгений Жуков
Происшествия
Три полосы движения перекрыто на МКАД из-за ДТП
Фото: Вечерняя Москва

На первом километре МКАД произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей и грузовика. Об этом в субботу, 17 декабря, сообщил источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах столицы.

На данный момент три полосы движения перекрыты. По предварительным данным, пострадавших в происшествии нет.

17 декабря сообщалось об аварии с участием четырех автомобилей на внутренней стороне 71-го километра МКАД перед развязкой с Новокуркинским шоссе.

Еще одно ДТП произошло на юге столицы в четверг, 15 декабря. В 3-м Павелецком проезде иномарка сбила человека на пешеходном переходе, после чего вылетела на тротуар и сбила еще двоих прохожих.

В результате аварии один человек погиб, еще двое пострадали. Водителя задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело. Автомобилист свою вину отрицает.

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