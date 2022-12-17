Певица Слава рассталась с Анатолием Данилицким после 20 лет отношений

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Певица Слава рассталась с предпринимателем Анатолием Данилицким после 20 лет отношений. Она сообщила об этом в субботу, 17 декабря, на своей странице в соцсети и заявила, что готова к новым знакомствам.

— Еще одна новость под Новый год, я официально рассталась с Анатолием. Причины рассказывать не хочу, потому что было много всего хорошего, но в последние годы было много чего плохого. Так что я красивая и прекрасная готова к новым отношениям — в следующий год с новыми отношениями. Знакомьте! Буду счастлива познакомиться с сексуальным, красивым, богатым, ответственным, заботливым, чтоб вкусно пах, симпатичным мужчиной, честным и порядочным, — сказала артистка, передает «Газета.ru».

У певицы есть дочь от бизнесмена, Антонине 24 декабря исполнится 11 лет. По словам Славы, Данилицкий в начале отношений предлагал ей руку и сердце, но они так и не оформили отношения официально.

26 ноября сообщалось, что старшая дочь певицы Славы Александра Морозова вышла замуж. Церемония бракосочетания состоялась в ЗАГСе подмосковной Барвихи, а на мероприятии присутствовали только близкие люди. Девушка вышла замуж за давнего возлюбленного.