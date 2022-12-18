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Однопартиец Байдена Янг призвал судить президента США за убийство жителей Донбасса

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Однопартиец Байдена Янг призвал судить президента США за убийство жителей Донбасса
Фото: whitehouse

Член демократической партии Джефф Янг сказал, что президента Соединенных Штатов Джо Байдена следует судить за убийство мирных жителей Донбасса. Такое заявление он сделал после поздравления госсекретаря Энтони Блинкена с 74-й годовщиной принятия Всеобщей декларации прав человека. Во время поздравления американцев он отметил, что правами человека должны обладать все люди на планете.

Янг обвинил Блинкена в помощи США и НАТО в убийстве мирного населения Донбасса и назвал его военным преступником.

— Вас должны судить за военные преступления и упечь в тюрьму на 30 лет без права досрочного освобождения. То же самое для советника по национальной безопасности Джейка Салливана, заместителя госсекретаря Виктории Нуланд и президента Джо Байдена, — заявил он в соцсети Twitter, передает РИА Новости.

14 декабря сообщалось, что Байден одобрит поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot для Украины только после доклада Пентагона. Отмечается, что ракетные комплексы будут выделены из запасов армии США, а не из оперативных подразделений.

мирные жители Джо Байден США Донбасс Преступления
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