В США раскрыли условие для передачи Байденом ЗРК Patriot на Украину

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Президент США Джо Байден одобрит поставки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot для Украины только после доклада Пентагона. Об этом в среду, 14 декабря, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники.

— Байден одобрит план по передаче Украине системы Patriot только после того, как Пентагон ответит на все вопросы о подготовке и обслуживании, правовом основании для передачи и последствиях для боеготовности Вооруженных сил США, — говорится в сообщении.

Как утверждает издание, ракетные комплексы будут выделены из запасов армии США, а не из оперативных подразделений. На данный момент Пентагон занят разработкой программы обучения по использованию Patriot — вероятнее всего, учения пройдут в Германии.

Накануне телеканал CNN сообщил, что правительство Соединенных Штатов может уже на этой неделе объявить о передаче Украине ЗРК Patriot. Неназванные чиновники отметили, что решение об отправке вооружений сначала должно быть одобрено главой Пентагона, а потом подписано Байденом.