CNN: Белый дом на этой неделе может объявить о передаче ВСУ ЗРК Patriot

Фото: Минобороны РФ

Правительство Соединенных Штатов может уже на этой неделе объявить о передаче Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

— Администрация (президента США Джо — прим. «ВМ») Байдена дорабатывает планы по отправке системы противоракетной обороны Patriot на Украину, о чем может быть объявлено уже на этой неделе, — отмечается в материале.

Неназванные чиновники отметили, что решение об отправке ЗРК на Украину сначала должно быть одобрено главой Пентагона, а после подписано президентом США.

В материале добавляется, что комплексы Patriot передадут ВСУ через неделю после решения властей. Украинские военнослужащие пройдут подготовку для использования ЗРК на базе в Германии.

Администрация США сохраняет поддержку обеих политических партий по части выделения помощи Украине после обновления состава Конгресса. Американский истеблишмент не видит признаков изменений на данном направлении. Об этом сообщил 6 декабря госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.