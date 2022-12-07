Блинкен заявил о продолжении двухпартийной поддержки Украины в США

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Администрация Соединенных Штатов сохраняет поддержку обеих политических партий по части выделения помощи Украине после обновления состава конгресса. Более того, американский истеблишмент не видит признаков изменений на данном направлении, заявил журналистам во вторник, 6 декабря, госсекретарь США Энтони Блинкен.

Усилия Вашингтона по поддержке Украины с февраля 2022 года пользовались «очень мощной» поддержкой обеих партий в конгрессе, заявил глава американского внешнеполитического ведомства. Об этом Блинкен сказал в ходе совместной конференции при участии главы Пентагона Ллойда Остина, а также глав оборонного и дипломатического ведомств Австралии.

Накануне официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты не поставляли Киеву вооружений для ударов по территории РФ, считают назначение оружия, переданного украинской стороне, сугубо оборонительным.

Накануне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия может устранить угрозу, исходящую от Украины, военным путем, если не удастся сделать это миром. Он подчеркнул, что страны Запада последние восемь лет культивировали на Украине русофобские и милитаристические настроения.