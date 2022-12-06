Небензя: Россия может устранить угрозу с Украины военным путем

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Если угрозу, исходящую с Украины, не удастся устранить миром, Россия сделает это военным путем. Об этом во вторник, 6 декабря, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

— Ломая милитаристский хребет киевского режима, мы учитываем и то, что его политика и последние шаги не оставляют сомнений в его преступной, человеконенавистнической природе, — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что страны Запада последние восемь лет культивировали на Украине русофобские и милитаристические настроения. Если ситуацию не удастся исправить мирным путем и вновь превратить Украину в добрососедское государство, Россия сделает это военным путем, передает слова Небензи РИА Новости.

В ноябре сообщалось, что ЕС уже потратил на Украину в 2022 году 22 миллиарда евро, в том числе три миллиарда на военную помощь. В эту сумму не входят прямые поставки оружия от членов ЕС. По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, помощь Киеву со стороны ЕС необходимо еще наращивать.

28 ноября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов попросил предоставить Киеву ракеты дальностью действия свыше 800 километров.

Данилов подчеркнул, что ракеты подобной дальности позлят «сэкономить на электрогенераторах». В радиусе поражений подобных ракет может оказаться целый ряд регионов России.