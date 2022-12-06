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Госдеп: США не поставляли Киеву оружие для ударов по территории РФ

Егор Провоторов
В мире
Госдеп: США не поставляли Киеву оружие для ударов по территории РФ
Фото: shutterstock

Соединенные Штаты не поставляли Киеву вооружений для ударов по территории РФ, считают назначение оружия, переданного украинской стороне, сугубо оборонительным. Об этом во вторник, 6 декабря, заявили в Госдепартаменте.

Также во внешнеполитическом ведомстве США отметили, что Вашингтон не побуждает украинские силы наносить удары по целям, находящимся за пределами территории Украины, пишет РИА Новости.

— Как заявлял президент США Джо Байден, мы не побуждаем Украину наносить удары за пределами своей территории, и мы не поощряем такие удары, — сказал официальный представитель Госдепа Нед Прайс в ходе регулярного брифинга.

Накануне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия может устранить угрозу, исходящую от Украины, военным путем, если не удастся сделать это миром. Он подчеркнул, что страны Запада последние восемь лет культивировали на Украине русофобские и милитаристические настроения.

А в конце ноября ноября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов попросил предоставить Киеву ракеты дальностью действия свыше 800 километров.

Украина Оружие США Госдеп
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