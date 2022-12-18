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«Закрываю между нами дверь»: Агутин подогрел слухи о расставании с Варум

Юлия Курганова
Общество
«Закрываю между нами дверь»: Агутин подогрел слухи о расставании с Варум
Фото: Youtube / Юзефович

В последнее время в СМИ распространяются слухи о расставании артистов Леонида Агутина и Анжелики Варум. Супруги давно не живут вместе: певица большую часть времени проводит в США, а ее муж много работает в Москве. Поначалу пара пыталась поддерживать отношения на дистанции, но со временем делать это становилось все труднее.

На днях Агутин подогрел слухи о расставании с супругой, выпустив песню «Последний трек». Многие посчитали, что это композиция «с подтекстом». Артист поет: «Это последний трек о тебе. Я закрываю между нами дверь, но все жду, чтоб ты постучала».

Происходящее в звездной семье беспокоит близких пары. Сильно переживает телеведущий Отар Кушанашвили. По его словам, музыканты являются одними из самых талантливых и порядочных людей на отечественной эстраде, и очень жаль, если их пути окончательно разойдутся, передает портал «Экспресс газета».

— Я с трудом это переживу. Отказываюсь верить. Я их очень люблю, — написал журналист.

Роман Варум и Агутина начался в 1997 году, но поженились они через три года. Их отношения не всегда были идеальными: певца много раз ловили на изменах, но в конце концов жена смогла его простить.

Певица Слава рассталась с предпринимателем Анатолием Данилицким после 20 лет отношений. Она сообщила об этом 17 декабря на своей странице в соцсети и заявила, что готова к новым знакомствам.

Знаменитости расставание Леонид Агутин Слух Анжелика Варум
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