Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Шойгу проинспектировал войска в зоне проведения спецоперации

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Шойгу проинспектировал войска в зоне проведения спецоперации
Фото: Минобороны РФ

Глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Южный военный округ и проинспектировал войска в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в воскресенье, 18 декабря, в Минобороны России.

На кадрах ведомства министр обороны облетает на вертолете районы расположения войск, проверяет передовые позиции подразделений в зоне СВО, укрепления и оборонительные рубежи. Шойгу пообщался с военными и поблагодарил их за образцовое несение службы, сказано в Telegram-канале Минобороны.

На пункте управления группировкой чиновник заслушал доклады командующих об обстановке и действиях войск на операционных направлениях.

— Особое внимание министр обороны России обратил на организацию обеспечения войск, условия размещения личного состава в полевых условиях, работу медицинских и тыловых подразделений, — уточнили в ведомстве.

Видео: Telegram / Минобороны России

Российский президент Владимир Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, которые задействованы в специальной военной операции на Украине. Об этом 17 декабря сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сергей Шойгу Спецоперации Армия Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Вячеслав Поставнин
Вячеслав Поставнин

Многим сбежавшим скоро придется вернуться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Любимый поэт Алтынбека

Никита Миронов
Никита Миронов

Олимпийцы второго сорта

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Детские вопросы

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Все обращения будут рассмотрены

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Большая, общая история

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Проверка «на вшивость» прошла успешно

Все мнения
О проекте