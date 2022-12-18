Шойгу проинспектировал войска в зоне проведения спецоперации

Фото: Минобороны РФ

Глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Южный военный округ и проинспектировал войска в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в воскресенье, 18 декабря, в Минобороны России.

На кадрах ведомства министр обороны облетает на вертолете районы расположения войск, проверяет передовые позиции подразделений в зоне СВО, укрепления и оборонительные рубежи. Шойгу пообщался с военными и поблагодарил их за образцовое несение службы, сказано в Telegram-канале Минобороны.

На пункте управления группировкой чиновник заслушал доклады командующих об обстановке и действиях войск на операционных направлениях.

— Особое внимание министр обороны России обратил на организацию обеспечения войск, условия размещения личного состава в полевых условиях, работу медицинских и тыловых подразделений, — уточнили в ведомстве.

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Российский президент Владимир Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, которые задействованы в специальной военной операции на Украине. Об этом 17 декабря сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.