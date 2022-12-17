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Путин ознакомился с работой штаба родов войск, задействованных в спецоперации

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Путин ознакомился с работой штаба родов войск, задействованных в спецоперации
Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, которые задействованы в специальной военной операции на Украине. Об этом в субботу, 17 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Президент Владимир Путин в пятницу, 16 декабря, в течение всего дня работал в объединенном штабе родов войск, задействованных в специальной военной операции, — рассказал он.

Песков уточнил, что российский лидер изучил работу штаба, заслушал доклад о ходе СВО, провел совещание и отдельные встречи с командующими, сообщает РИА Новости.

Большой Госсовет пройдет 22 декабря в очном формате. По словам Пескова, в рамках мероприятия будет обсуждаться вопрос о реализации молодежной политики в современных условиях.

До этого Песков сообщил, что большой пресс-конференции Путина до Нового года не планируется. При этом он добавил, что глава государства сможет найти время, чтобы пообщаться с журналистами.

Украина Дмитрий Песков Спецоперации Армия Россия
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