Путин ознакомился с работой штаба родов войск, задействованных в спецоперации

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, которые задействованы в специальной военной операции на Украине. Об этом в субботу, 17 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Президент Владимир Путин в пятницу, 16 декабря, в течение всего дня работал в объединенном штабе родов войск, задействованных в специальной военной операции, — рассказал он.

Песков уточнил, что российский лидер изучил работу штаба, заслушал доклад о ходе СВО, провел совещание и отдельные встречи с командующими, сообщает РИА Новости.

Большой Госсовет пройдет 22 декабря в очном формате. По словам Пескова, в рамках мероприятия будет обсуждаться вопрос о реализации молодежной политики в современных условиях.

До этого Песков сообщил, что большой пресс-конференции Путина до Нового года не планируется. При этом он добавил, что глава государства сможет найти время, чтобы пообщаться с журналистами.