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Песков анонсировал проведение большого Госсовета

Лейла Алиева
Политика
Песков анонсировал проведение большого Госсовета
Фото: Администрация президента РФ

Большой Госсовет состоится 22 декабря в очном формате. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 16 декабря.

По его словам, в рамках мероприятия будет обсуждаться вопрос о реализации молодежной политики в современных условиях, пишет РИА Новости.

До этого Дмитрий Песков сообщил, что большой пресс-конференции Владимира Путина до Нового года не планируется. При этом он добавил, что глава государства сможет найти время, чтобы пообщаться с прессой.

В конце ноября 2022 года Песков ответил на вопрос о сроках послания Путина Федеральному собранию России. Он отметил, что в настоящее время дата не определена. Кремль поставит общественность в известность, как только точные сроки оглашения послания станут известны.

25 ноября Владимир Путин лично встретился с матерями участников специальной военной операции на Украине. В процессе мероприятия президент России заявил, что все правительство страны разделяет боль женщин, чьи сыновья погибли в зоне боевых действий.

Кроме того, российский лидер заявил, что все российские солдаты, участвующие в специальной военной операции на Украине, — настоящие герои. По его словам, именно бойцы понимают тяжесть своего труда и ожидающую их опасность.

Дмитрий Песков Владимир Путин Госсовет
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