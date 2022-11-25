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Путин признался, что разделяет боль потерявших сыновей в СВО матерей

Евгений Белоусов
Общество
Путин признался, что разделяет боль потерявших сыновей в СВО матерей
Фото: Администрация президента РФ

Все правительство России разделяет боль женщин, чьи сыновья погибли в зоне специальной военной операции. Об этом в пятницу, 25 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин на личной встрече с родственниками участников СВО.

— Я лично, все руководство страны — мы разделяем эту боль, — заверил женщин президент.

Путин также подчеркнул, что утрату ребенка ничем нельзя заменить. Однако правительство страны прилагает все усилия, чтобы оказать этим матерям всю необходимую поддержку, передает слова Путина официальный сайт Кремля.

Встреча президента России с матерями участников спецоперации проходит 25 ноября и приурочена ко Дню матери, который отмечается в стране в последнее воскресенье ноября. Путин сам признался, что эта встреча состоялась, поскольку он лично хотел услышать оценки и мнения.

На встрече президент также рассказал, что лично говорил с российскими бойцами из зоны проведения спецоперации по телефону.

Недавно стало известно, что по данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 75 процентов жителей страны одобряют деятельность Путина.

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