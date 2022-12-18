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Доктор Мясников назвал лучший продукт для профилактики рака, ожирения и диабета

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Доктор Мясников назвал лучший продукт для профилактики рака, ожирения и диабета
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

В качестве профилактики онкологии, сахарного диабета и ожирения незаменимы жирные кислоты Омега-3. Недавние исследования ученых подтвердили их пользу в борьбе с нечувствительностью к инсулину. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Он отметил, что инсулинорезистентность является одной из частых причин развития диабета, ожирения и даже рака. Поэтому медик порекомендовал включать в рацион питания богатую Омегой-3 морскую рыбу. По словам Мясникова, вольно плавающая океанская рыба содержит больше ненасыщенных жирных кислот, чем фермерская.

Также специалист обратил внимание, что жирные кислоты Омега-3 повышают уровень лептина, который снижает аппетит и способствует избавлению от лишних килограммов.

Диетолог Елена Соломатина раскрыла полезные свойства грецкого ореха. Он насыщен жирными кислотами — Омега-3, которые эффективно понижают уровень воспаления в организме. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-диетолог.

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