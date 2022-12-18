Ефимов: Город передал жителям более 410 тысяч квадратных метров нежилых помещений

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Власти Москвы в течение восьми лет передали горожанам около 3,5 тысячи нежилых помещений общей площадью более 410 тысяч квадратных метров. Об этом в воскресенье, 18 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— С 2014 года правительство Москвы передает жителям в общую долевую собственность подвалы, технические помещения и чердаки в многоквартирных домах и нежилых зданиях, — рассказал он.

По словам заммэра, москвичи смогут использовать эти помещения как кладовые или рабочие места для консьержей.

После публикации постановления на портале mos.ru и прекращения прав города на нежилые помещения правообладатели могут обратиться в Росреестр для оформления общей долевой собственности на эти объекты, а затем в полной мере распоряжаться и содержать их.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что помещения, о которых идет речь, находятся во всех административных округах города, кроме ТиНАО. Больше всего их расположено в центре — 748 общей площадью чуть более 114 тысяч квадратных метров. На востоке Москвы — 638 объектов площадью около 61 тысячи квадратных метров, на севере — 398 объектов площадью свыше 40 тысяч квадратных метров.

До этого Ефимов рассказал, что в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда город подписал очередное соглашение с входящим в инвестиционную группу «Абсолют» девелопером, который построит в столице три офисных здания. Трудоустроиться туда смогут 15,2 тысячи человек.