Москвичам рассказали, какие предновогодние акции проходят в городе

Фото: Анастасия Кочеткова / Вечерняя Москва

В Москве проходит несколько благотворительных предновогодних акций, в которых могут принять участие все желающие. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Так, на сайте «Добрая елка» опубликованы истории и желания детей и представителей старшего поколения, которые являются подопечными благотворительных фондов и некоммерческих организаций. Узнать, какие подарки они желают получить, можно также на специальных «добрых елках», установленных на различных городских площадках. Для того чтобы помочь исполнить желание, нужно снять игрушку с дерева, перейти по указанному на ней QR-коду и оформить заявку. После этого с дарителем свяжется сотрудник фонда и договорится о передаче подарка.

Кроме того, на территории столицы работают пункты сбора гуманитарной помощи акции «Москва помогает». Там можно оставить сладости, книжки, игрушки, настольные игры для детей, проживающих на новых территориях. В пунктах также принимаются предметы для участников специальной военной операции.

Жители столицы старше 14 лет могут поучаствовать в благотворительных мероприятиях в качестве волонтеров. Для этого им следует подать заявку на сайте центра «Мосволонтер».

Возможность поддержать благотворительные фонды доступна пассажирам Арбатско-Покровской линии метрополитена, по которой курсирует тематический поезд «Помогать по пути». В нем есть информация о более 60 участниках благотворительного сервиса на портале mos.ru. Желающим оказать помощь нужно лишь отсканировать специальный QR-код и сделать перевод. Средства направляются на поддержку детей, пожилых и людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а также животных, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова сообщила, что свыше 21 тысячи новогодних подарков, собранных в рамках благотворительной программы «Москва помогает», в воскресенье, 18 декабря, отправят на новые территории Российской Федерации.