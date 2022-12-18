Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Дворцу госуслуг на ВДНХ исполнилось четыре года

Анастасия Колоскова
Город
Дворцу госуслуг на ВДНХ исполнилось четыре года
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

18 декабря исполнилось четыре года со дня открытия Дворца госуслуг на ВДНХ, который начал работать в 2018 году. Москвичи могут здесь не только оформить документы, но и побывать в музейно-выставочном комплексе истории госслужбы, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В общей сложности за это время офис принял более 220 тысяч посетителей, а экспозицию посмотрели почти 240 тысяч раз.

Чаще всего горожане обращались за услугой по государственному кадастровому учету и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество, которое находится за пределами столицы. Таких обращений было свыше 44 тысяч. Услуга появилась с открытием дворца стала пользоваться большой популярностью.

Через год после открытия Дворца госуслуг на ВДНХ у горожан старше 14 лет появилась возможность получить здесь в торжественной обстановке первый паспорт гражданина России. В настоящее время это можно сделать во всех флагманских офисах «Мои документы», передает официальный сайт мэра Москвы.

В преддверии Нового года в Москве начались акции, которые направлены на поддержку участников спецоперации. Так, например, в центрах «Мои документы» проходит акция «Письма для наших героев». Москвичи могут подписать и отправить открытки российским военным.

Госуслуги Мои документы Москва ВДНХ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Вячеслав Поставнин
Вячеслав Поставнин

Многим сбежавшим скоро придется вернуться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Любимый поэт Алтынбека

Никита Миронов
Никита Миронов

Олимпийцы второго сорта

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Детские вопросы

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Все обращения будут рассмотрены

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Большая, общая история

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Проверка «на вшивость» прошла успешно

Все мнения
О проекте