Дворцу госуслуг на ВДНХ исполнилось четыре года

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

18 декабря исполнилось четыре года со дня открытия Дворца госуслуг на ВДНХ, который начал работать в 2018 году. Москвичи могут здесь не только оформить документы, но и побывать в музейно-выставочном комплексе истории госслужбы, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В общей сложности за это время офис принял более 220 тысяч посетителей, а экспозицию посмотрели почти 240 тысяч раз.

Чаще всего горожане обращались за услугой по государственному кадастровому учету и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество, которое находится за пределами столицы. Таких обращений было свыше 44 тысяч. Услуга появилась с открытием дворца стала пользоваться большой популярностью.

Через год после открытия Дворца госуслуг на ВДНХ у горожан старше 14 лет появилась возможность получить здесь в торжественной обстановке первый паспорт гражданина России. В настоящее время это можно сделать во всех флагманских офисах «Мои документы», передает официальный сайт мэра Москвы.

В преддверии Нового года в Москве начались акции, которые направлены на поддержку участников спецоперации. Так, например, в центрах «Мои документы» проходит акция «Письма для наших героев». Москвичи могут подписать и отправить открытки российским военным.