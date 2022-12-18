Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Посвященную памятникам архитектуры елку установили в Замоскворечье

Анастасия Колоскова
Город
Посвященную памятникам архитектуры елку установили в Замоскворечье
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва
Россия, Москва, метро Новокузнецкая Карта всех событий

Новогоднее дерево, украшенное изображениями архитектурных памятников, установили на площади у выхода из вестибюля станции метро «Новокузнецкая». Об этом сообщил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

— Символично, что именно в Год культурного наследия в старейшем районе Москвы, Замоскворечье, на Пятницкой улице, объединяющей несколько веков истории нашего города, появилась тематическая елка. Ее украшают изображения памятников, которые в разные годы становились лауреатами конкурса правительства Москвы «Московская реставрация», — отметил он.

Глава департамента уточнил, что на новогоднем дереве можно увидеть изображения «Грота» в усадьбе Кусково, музея-усадьбы «Остафьево», Северного речного вокзала, арки главного входа ВДНХ, Дома Наркомфина, Дома культуры ГЭС-2 и других. По словам Емельянова, жители и гости столицы могут по специальным QR-кодам попасть на портал «Узнай Москву» и узнать больше информации об истории памятников и проведенных на них реставрационных работах.

Руководитель ведомства порекомендовал жителям включить тематическую елку в экскурсионный маршрут в праздничные дни, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого москвичам рассказали, какие предновогодние акции проходят в городе.

Алексей Емельянов Новый год Памятники
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Вячеслав Поставнин
Вячеслав Поставнин

Многим сбежавшим скоро придется вернуться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Любимый поэт Алтынбека

Никита Миронов
Никита Миронов

Олимпийцы второго сорта

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Детские вопросы

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Все обращения будут рассмотрены

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Большая, общая история

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Проверка «на вшивость» прошла успешно

Все мнения
О проекте