Посвященную памятникам архитектуры елку установили в Замоскворечье

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Россия, Москва, метро Новокузнецкая Карта всех событий

Новогоднее дерево, украшенное изображениями архитектурных памятников, установили на площади у выхода из вестибюля станции метро «Новокузнецкая». Об этом сообщил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

— Символично, что именно в Год культурного наследия в старейшем районе Москвы, Замоскворечье, на Пятницкой улице, объединяющей несколько веков истории нашего города, появилась тематическая елка. Ее украшают изображения памятников, которые в разные годы становились лауреатами конкурса правительства Москвы «Московская реставрация», — отметил он.

Глава департамента уточнил, что на новогоднем дереве можно увидеть изображения «Грота» в усадьбе Кусково, музея-усадьбы «Остафьево», Северного речного вокзала, арки главного входа ВДНХ, Дома Наркомфина, Дома культуры ГЭС-2 и других. По словам Емельянова, жители и гости столицы могут по специальным QR-кодам попасть на портал «Узнай Москву» и узнать больше информации об истории памятников и проведенных на них реставрационных работах.

Руководитель ведомства порекомендовал жителям включить тематическую елку в экскурсионный маршрут в праздничные дни, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого москвичам рассказали, какие предновогодние акции проходят в городе.