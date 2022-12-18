Специалисты Мосприроды рассказали, как правильно подкармливать птиц зимой

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Москве появился постоянный снежный покров, а температура воздуха опустилась ниже нуля, из-за чего птицам стало сложнее добывать себе еду. Сотрудники Мосприроды организовали специальные кормушки, в которые ежедневно добавляют пищу для пернатых.

Кормушки и пищу для животных в Мосприроде подготовили еще осенью. Они установили скворечники и синичники, а также искусственные домики для летучих мышей. Зимующие в Москве птицы имеют хороший обмен веществ и высокую температуру тела. Благодаря этому они без особых сложностей переживают холода, если не испытывают недостатка в пище.

С ноября по март для жителей столицы специалисты проводят эколого-просветительские занятия в рамках акции «Птица-синица». На них москвичи узнают о ресторанах для птиц и о том, как их изготовить. Также они знакомятся с видами зимующих пернатых и правилами их подкормки. В общей сложности на сезон запланировано порядка 400 мероприятий.

Также горожане имеют возможность присоединиться к марафону «Подкормим птиц зимой» (#кормимптиц) в рамках проекта «Улитка Марта», передает официальный сайт мэра Москвы.

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

До этого орнитолог Вадим Мишин рассказал, чем нельзя подкармливать птиц зимой. По словам эксперта, птицы, которые живут в городе, сильнее других подвергаются опасности из-за нехватки корма или лакомств плохого качества. При этом он добавил, что пернатым можно давать любые орехи, кроме миндаля.