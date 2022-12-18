Москвичам рассказали, как работают литмастерские в музее «Слово» на ВДНХ
Музей славянской письменности «Слово», который работает в павильоне № 58 на ВДНХ, а также преподаватели литературной школы проводят литературные мастерские для детей и взрослых. Чему учат на таких занятиях и кому они могут быть интересны, рассказала пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Так, в этом году в музее заработали две программы для творческих горожан. Их участники получают возможность пообщаться с известными авторами, а также попробовать себя в писательстве. Занятия проводятся по выходным раз в несколько месяцев.
— Наши мастерские позволяют детям и взрослым распробовать литературное творчество. Я уверена: занятия полезны для всех, потому что на них мы даем теорию и практику. Детям это поможет в школьных сочинениях, взрослым — в написании постов и деловых писем, — отметила соосновательница школы Creative Writing school Наталья Осипова.
Для взрослых и ребят старше 12 лет в музее организуют бесплатные встречи с писателями, издателями, литературными редакторами и переводчиками.
Любители придумывать истории могут заинтересоваться программой «Чудесные выходные», где они смогут написать настоящую сказку. Встречи проводит писательница Нина Дашевская, передает официальный сайт мэра Москвы.
До этого сообщалось, что в Музее Победы для школьников проведут 10 открытых уроков, направленных на углубленное изучение истории.