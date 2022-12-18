Москвичам предложили вспомнить самые яркие события проекта «Активный гражданин»

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В преддверии Нового года участникам «Активного гражданина» предлагают принять участие в голосовании, в рамках которого они вспомнят самые яркие события проекта в уходящем году и поделятся идеями по его дальнейшему развитию. Об этом в воскресенье, 18 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Пользователям будет нужно ответить на 12 вопросов — по количеству месяцев в году.

Москвичам нужно будет указать, в каком из голосований в 2022 году приняли участие наибольшее количество человек, в каком районе столицы появился кинематографический квартал, какой теме посвящался первый выпуск «Большой викторины», и ответить на другие вопросы. За правильные ответы горожане получат по пять баллов. Они смогут набрать максимум 65 баллов.

Заключительные три вопроса будут посвящены развитию проекта. Жители столицы смогут высказать свое мнение и идеи. За эти ответы баллы не начисляются. Каким будет проект «Активный гражданин» в 2023 году, решат сами москвичи, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в проекте «Активный гражданин» 17 декабря открылось голосование, посвященное обновлению раздела «Сувениры», где участники опроса решат, какие сувениры хотят увидеть на витрине в следующем году.