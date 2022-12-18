Более 20 экипажей дорожного патруля ЦОДД задействовали на МКАД из-за снегопада
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На фоне прошедшего снегопада для контроля ситуации на МКАД был задействован 21 экипаж дорожного патруля Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в воскресенье, 18 декабря.
— За ситуацией на дорогах следит ситуационный центр ЦОДД. 21 экипаж дорожного патруля работает на МКАД, уже помогли более 25 грузовым машинам. Эвакуаторы «Московского паркинга» дежурят 24/7 — оперативно реагируют на заявки экстренных служб и помогают на дорогах с буксировкой, — говорится в сообщении.
Уточняется, что в ближайшее время ожидается еще несколько дней снегопадов. В связи с этим специалисты продолжат работать в круглосуточном режиме.
Жителям столицы порекомендовали использовать для поездок по городу метро, МЦК и МЦД, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что в столице за неделю выпало 120 процентов месячной нормы осадков. При этом средняя недельная температура в городе держалась на уровне минус восьми–девяти градусов.