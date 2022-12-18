Более 20 экипажей дорожного патруля ЦОДД задействовали на МКАД из-за снегопада

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Московская кольцевая автомобильная дорога Карта всех событий

На фоне прошедшего снегопада для контроля ситуации на МКАД был задействован 21 экипаж дорожного патруля Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в воскресенье, 18 декабря.

— За ситуацией на дорогах следит ситуационный центр ЦОДД. 21 экипаж дорожного патруля работает на МКАД, уже помогли более 25 грузовым машинам. Эвакуаторы «Московского паркинга» дежурят 24/7 — оперативно реагируют на заявки экстренных служб и помогают на дорогах с буксировкой, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ближайшее время ожидается еще несколько дней снегопадов. В связи с этим специалисты продолжат работать в круглосуточном режиме.

Жителям столицы порекомендовали использовать для поездок по городу метро, МЦК и МЦД, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что в столице за неделю выпало 120 процентов месячной нормы осадков. При этом средняя недельная температура в городе держалась на уровне минус восьми–девяти градусов.