Аэропорт Внуково раскрыл причины задержек рейсов

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

Задержки рейсов в аэропорту Внуково связаны с обработкой самолетов противообледенительной жидкостью, а также решениями командиров судов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани в воскресенье, 18 декабря.

— Международный аэропорт Внуково обеспечивает обслуживание воздушных судов и пассажиров в штатном режиме... Есть переносы рейсов по решению командиров воздушных судов авиакомпаний, а также задержки рейсов, которые обусловлены проведением обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью, — говорится в сообщении.

Для стабильной работы систем аэропорта было задействовано необходимое число специалистов и производственных ресурсов. Кроме того, руководство авиагавани привлекло значительное количество техники, которая занята распределением химреагентов и обработкой самолетов, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что почти 80 рейсов оказались задержаны или отменены в аэропортах Москвы. Так, по состоянию на 12:43 больше всего самолетов было задержано в аэропорту Внуково — 28.

18 декабря мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в условиях сильного снегопада все службы столицы работают в плановом порядке.

Он добавил, что сотрудники коммунальных служб активно занимаются расчисткой проезжей части, подходов к остановкам и станциям метро. Транспорт работает без каких-либо серьезных сбоев, резюмировал глава города.