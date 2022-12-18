Почти 80 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Почти 80 рейсов оказались задержаны или отменены в аэропортах Москвы. Об этом в воскресенье, 18 декабря, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Больше всего рейсов задержано в аэропорту Внуково — 28 самолетов. Кроме того, в этой воздушной гавани десять рейсов были отменены.

В Домодедове задержали 25 рейсов и один отменили.

В Шереметьеве задержали 14 рейсов и два отменили, следует из данных сервиса.

Также стало известно, что авиакомпания iFly вынуждена отменить выполнение ранее запланированных рейсов в Египет по 19 декабря. В пресс-службе компании пояснили, что подобное решение связано с существующими ограничениями на полеты и запрет на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что за прошедшие сутки в столице выпало 30 процентов от месячной нормы осадков. По его словам, снегопад будет продолжаться на протяжении всего воскресенья до самого вечера. За день в Москве выпадет еще 5–10 миллиметров осадков, в результате чего в воскресенье будет поставлен рекорд по суточному максимуму осадков за всю историю метеонаблюдений этого дня.