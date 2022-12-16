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Авиакомпания iFly отменила рейсы в Египет по 19 декабря

Евгений Жуков
В мире
Авиакомпания iFly отменила рейсы в Египет по 19 декабря
Фото: АГН Москва

Авиакомпания iFly вынуждена отменить выполнение ранее запланированных рейсов в Египет по 19 декабря. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщили в пресс-службе компании.

Там также отметили, что подобное решение связано с существующими ограничениями на полеты и запрет на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи.

Еще одной причиной стало отсутствие разрешения со стороны Федерального агентства воздушного транспорта на использование предложенного альтернативного маршрута, в связи с чем авиакомпания iFly была вынуждена отменить выполнение запланированных рейсов в период с 15 по 19 декабря, передает РИА Новости.

Накануне сообщалось, что почти тысяча человек не могут вылететь из аэропорта Внуково в Египет из-за того, что Иордания отказалась пропускать российские самолеты через свое небо, а турфирмы проигнорировали это.

До этого стало известно, что Росавиация согласовывает маршрут полета iFly в Египет через Сирию. До начала рейсов необходимо провести анализ рекомендаций по безопасности полетов над зонами военных конфликтов, выбрать наиболее безопасные маршрут и режим полета.

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